Кличко высмеял Зеленского и Порошенко и предложил им заново сдать анализы

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. Он призвал политиков не обманывать своих граждан и еще раз пройти тесты на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Зеленский в пятницу сдал анализе в одной из частных клиник в Киеве, Порошенко сделал это на стадионе "Олимпийский". "Чистые" результаты кандидатов в президенты Украины через несколько часов появились в сети. Кличко назвал это смешным и указал на то, что достоверные результаты тестов можно получить через 48 часов.

"Ваша недавняя сдача анализов была смешно, по-другому я это назвать не могу. Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, что я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это...

Не занимайтесь кустарными методами, не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать чистого президента. Я предлагаю покрыть все расходы, которые связаны с профессиональной сдачей анализов. Чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента не только в моче и крови, но, самое главное, в мыслях", - заявил Кличко в видеообращении в Фэйсбуке.

Отметим, сдача анализов прошла по инициативе Зеленского. Это было одним из условий проведения дебатов с Порошенко. Если сторонам удастся договориться, то 19 арпеля они встретятся на "Олимпийском" в Киеве.