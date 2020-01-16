Исинбаева и Роднина вошли в рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Как информирует сайт Кремля, в состав группы вошли 75 человек из разных сфер деятельности. В их числе: спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.