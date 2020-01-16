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Исинбаева и Роднина вошли в рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

10:03
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Как информирует сайт Кремля, в состав группы вошли 75 человек из разных сфер деятельности. В их числе: спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Дополнительная информация

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62589

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