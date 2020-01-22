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Губерниев оценил работу Колобкова министром спорта

09:55
Павел Колобков. Фото AFP
Павел Колобков. Фото AFP
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Павла Колобкова на посту министра спорта России.

— Хочу сказать спасибо Павлу Колобкову, — написал Губерниев в Telegram-канале. — У нас не очень принято людей благодарить, особенно когда они уже в отставке, но олимпийский чемпион и многолетний министр спорта старался работать на совесть и делал максимум, чтобы Россия оставалась великой спортивной державой. Спасибо, Павел Анатольевич. Уверен, Вы еще повоюете!

21 января на пост министра спорта России был назначен глава FISU Олег Матыцин. Вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко, возглавляющий КХЛ и «Газпром-медиа».

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