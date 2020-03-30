Депутат ЛДПР Лебедев обвиняется в хищении денег молодежных организаций партии

Двум сотрудникам ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций, сообщает сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сообщается, что обвиняемые на протяжении всего периода расследования требовали очных ставок с депутатом Госдумы, бывшим членом исполкома Российского футбольного союза и сыном Владимира Жириновского Игорем Лебедевым. По их словам, деньги тратились по указаниям Лебедева. Политик отказался от очных ставок.

— В августе 2018 г. следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, — говорится в заявлении на сайте МВД. — Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двоим сотрудникам аппарата ЛДПР.

По делу проведен значительный объем следственных действий — допрошено более двадцати свидетелей, проведены обыски, выемки, направлены отдельные поручения в регионы, истребованы выписки движения денежных средств по счетам, произведены две судебно-бухгалтерские экспертизы с целью установления размера причиненного ущерба. Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном В.В. Жириновского — депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию.

До октября 2019 года И.В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. В период с ноября 2019 года по январь 2020 года по уголовному делу были выполнены требования статей 215-217 УПК РФ. В январе 2020 года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО г. Москвы в порядке статьи 220 УПК РФ, однако возвращено из-за вышеуказанных пробелов в расследовании, а также ввиду необходимости проведения еще одной судебно-бухгалтерской экспертизы. Ход предварительного расследования был взят на контроль Следственным департаментом МВД России.

3 марта 2020 года по решению заместителя прокурора ЦАО г. Москвы уголовное дело изъято из производства СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и передано в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для дальнейшего расследования.