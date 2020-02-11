Бывший глава правительства Чечни назначен заместителем министра спорта

Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта РФ. Соответствующий приказ, опубликованный на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Байсултанов с 1992 года на протяжении 20 лет работал в правительстве Чеченской республики. С 2007 по 2012 год занимал пост главы правительства. Впоследствии работал заместителем полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

С 2016 года Байсултанов занимал пост первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, после перехода на работу в министерство спорта он освободит данную должность.