Грубейшая ошибка Лижэня. Непомнящий выиграл седьмую партию и снова вышел вперед в чемпионском матче

Владимир Крамник сомневается, что китайский гроссмейстер придет в себя после такого болезненного поражения.

В матче на первенство мира вновь была сыграна результативная партия — уже пятая по счету из семи. Ян Непомнящий победил в напряженной концовке, в которой его соперник допустил грубейший зевок в цейтноте. Хотя до этого Дин Лижэнь действовал очень и очень сильно. Владимир Крамник считает, что это поражение может стать решающим. 14-й чемпион мира отметил, что надо быть монстром (в хорошем значении это слова), чтобы перебороть себя после такой неудачи. «Почти уверен, что сейчас Дин чувствует полное бессилие. Такие зевки говорят, что у тебя полностью сдала нервная система, а впереди еще половина матча», — сказал 14-й чемпион мира в эфире Levitov Chess.

Жесткий цейтнот

Ход самого результативного матча современности очень четко описал титулованный гроссмейстер Фабиано Каруана. «После каждой результативной партии мы говорили, что победитель сыграл блестяще, — сказал Фаби в своем подкасте C-Squared. — Но теперь у меня возникают сомнения: да, разумеется, уровень игры в этом матче достаточно высок, но почему эти ребята вообще не защищаются? Возможно, сказывается давление. Но они не используют ни малейшего шанса в обороне».

Многие эксперты продолжают задаваться этим вопросом. Хотя в седьмой партии дело было далеко не в защите. Наоборот, оба гроссмейстера боялись допустить очередную фатальную ошибку и в итоге одновременно попали в цейтнот. Дин в очень жесткий. Но обо всем по порядку.

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Непомнящий вновь пошел 1.е4, а Лижэнь предсказуемо свернул с «испанки», в которой испытывал большие затруднения в первой и шестой партии. Дин выбрал французскую защиту, чем, видимо, удивил Яна. Наш гроссмейстер непривычно задумался в начале партии, начав тратить драгоценное время уже на шестом ходу. Интересно, что перед матчем Дин говорил, что одним из шахматистов современности, чья игра ему импонирует, является испанец Франсиско Вальехо (недавно делали с ним большое интервью). «Я использую оригинальные идеи Вальехо, играя французскую защиту».

Непомнящий тоже играл ее черными много и успешно (особенно в юности) и даже избрал в качестве основного оружия в турнире претендентов 2020 года. Правда, после поражения от Максима Вашье-Лаграва в Екатеринбурге переключился в классике на другие дебюты. Тем не менее глубокие знания у Яна остались.

Поначалу соперники повторяли вариант, который несколько раз встречался в интернет-поединках Непомнящий — Грищук. Первым удивить соперника решился Дин. Ян попытался создать давление на королевском фланге, но его соперник отреагировал очень четко — перебросил ладью в центр; тактическим оправданием этого маневра была жертва качества за инициативу.

Правда, к 20-му ходу у Дина оставалось всего 20 минут до контроля, у Яна — в два раза больше. Но тут китаец начал делать один удачный ход за другим. В какой-то момент черные перехватили преимущество, их позиция выглядела более амбициозной.

Ян надолго задумался и пошел на самое принципиальное продолжение. В какой-то момент у обоих шахматистов оставалось примерно по 15 минут. Позиция же на доске оставалась очень сложной. Игра была на три результата. После многочисленных разменов возникла позиция динамического равновесия: сильный слон и пешка черных вполне уравновешивали белую ладью. У черных по-прежнему было минимальное преимущество, но тут у Дина не выдержали нервы.

Он стал тратить очень много времени на обдумывания ходов, а когда понял, что не успевает все просчитать, то стал допускать одну роковую ошибку за другой. Бессмысленные ходы привели к поражению. «Лучше проиграть на 10-м ходу, чем потерпеть такое поражение, — резюмировал исход партии Крамник. — Мне по-человечески жаль Лижэня. Если после такого он продолжит борьбу в этом матче, то я сниму перед ним шляпу».

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Обмен ударами

Впрочем, после второй партии Лижэня тоже многие «хоронили», но он уже дважды отыгрывался. Почему бы не сделать это и в третий раз?

«Матч очень эмоциональный, — подчеркнул «СЭ» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Оба соперника демонстрируют не самую качественную игру. Идет война нервов. В седьмой партии нам повезло. Надеюсь, что и дальше удача будет улыбаться Яну. Но такие качели, как мне кажется, недопустимы. Лижэнь — выдающийся китайский шахматист, и мы ожидали, что борьба будет очень непростой. Он по-прежнему имеет все шансы на победу».

О психологической неустойчивости претендентов на корону говорит и обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин.

«Ян играл более стабильно, расходовал время достаточно практично и быстро принимал решения по ходу партии, — отметил «СЭ» Карякин. — И в итоге, когда позиция была критическая и Дину необходимо было задуматься, чтобы найти сильное продолжение, китайцу не хватило времени. Потому что до этого он действовал достаточно непрактично, хотя и хорошо. Вопрос был в том, насколько лучше позиция у Дина. Но в итоге это не имело никакого значения, потому что всю позицию Лижэнь буквально разрушил сам за пару ходов и потом просто сдался. Там уже было безнадежно. Конечно, оба соперника ошибаются, но это матч за корону. Надо понимать, что нервное напряжение очень высокое».

Справедливости ради стоит отметить, что до 30-го хода соперники показывали выдающуюся игру, но концовка все испортила. Впрочем, нам остается только порадоваться за россиянина, который в третий раз вышел вперед, и любителей шахмат, который наблюдают за таким результативным матчем: «Мы является свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами, — заявил «СЭ» президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. — Вся борьба еще впереди!»

В четверг, 20 апреля, матч перейдет свой экватор.