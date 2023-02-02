«Почему спортсмен, рожденный в той или иной стране, должен отвечать за политические решения?» Мнение сильнейшего испанского шахматиста

Франсиско Вальехо — о противостоянии Непомнящего и Лижэня, свободе Карлсена и «туалетном скандале».

Франсиско Вальехо уже 20 лет входит в элиту мировых шахмат. Он обыграл Deep Blue Junior, продолжение версии суперкомпьютера IBM, победившей Гарри Каспарова (признан в России иноагентом), занимал призовые места в супертурнирах, обыгрывал Веселина Топалова в Линаресе, а затем на какое-то время стал тренером легендарного болгарина. Испанец помогал Топалову в подготовке к чемпионскому матчу 2006 года с Владимиром Крамником, который должен был объединить мировые шахматы, но едва не привел к их полному расколу.

«СЭ» удалось поговорить с Вальехо в рамках его визита в Москву на турнир «Шахматные звезды» — 2023, где 32-й номер рейтинга ФИДЕ выступил неудачно, но при этом оставался в отличном расположении духа и развернуто ответил на наши вопросы.

Владислав Артемьев и Франсиско Вальехо. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Абдусатторов может побороться за победу в турнире претендентов-2024

— Вы второй раз участвуете в турнире «Шахматные звезды». Как впечатления, ваше мнение об уровне организации?

— Все супер. Яркие церемонии открытия и закрытия, великолепный отель, удобный игровой зал со зрителями, много детей, которые хотели сфотографироваться и взять автографы у гроссмейстеров. На этом турнире мы действительно чувствовали себя звездами. Первый турнир прошел на высшем уровне, а во втором организаторы сделали еще один шаг вперед. Это похвально. Безусловно, это один из лучших турниров в плане организации, в котором мне довелось принять участие. Да и конкуренция была очень серьезной.

— Что скажете про победу 17-летнего Раунака Садхвани в рапид и общее третье место? Он действительно один из сильнейших игроков нового поколения?

— Безусловно. Шахматный мир давно обсуждает его успехи. В прошлом году он здорово сыграл на Всемирной шахматной олимпиаде, ранее показывал неплохие результаты онлайн. Знаю, что Раунак много занимается шахматами, очень серьезно относится к своей карьере. У него есть все, чтобы через пару лет быть в топ-10. Если все пойдет по плану, то и замахнуться на большее.

— Кого из молодых талантов могли бы выделить? Эригайси, Абдусатторов, Фируджа, Каймер, Cарин, Прагнананда, Гукеш, Ниманн...

— Очень сложно ответить на этот вопрос. В их возрасте очень важно обрести стабильность. Зачастую молодые игроки выдают один турнир на топ-уровне, но в следующем уходят в минус. Совсем недавно такую стабильность демонстрировал Фируджа. Алиреза добрался до рейтинга 2800, что является показателем уже состоявшегося топ-игрока. Но потом он неудачно сыграл на турнире претендентов и как-то пропал с радаров. Стал пропускать турниры. Будем надеяться, что после этой паузы он вернется еще сильнее. Иранец — самобытный шахматист. Звезда Абдусатторова загорелась пару лет назад, а в 2021 году он стал довольно стабилен. В этом уже показал очень сильный результат в Вейк-ан-Зее, в том числе обыграв Карлсена. Безусловно, он очень талантлив и вполне способен бороться за победу в турнире претендентов 2024 года. Если попадет туда. Ну и про поколение молодых игроков из Индии забывать нельзя. Все они очень сильны, в том числе в классике. В целом очень интересно следить, кто из них в итоге сможет закрепиться в топе. Лично я очень рад, что в шахматах появилось столько новых талантов.

— При этом Фабиано Каруана заявил, что вряд ли кто-то из них будет всерьез бороться за шахматную корону.

— Посмотрим. Почему нет? В турнире претендентов-2024 мы, скорее всего, увидим много новых лиц. Думаю, что два-три человека из перечисленных вами будут в топ-8. И я бы не стал исключать, что условный Абдусатторов или Видит не смогут претендовать там на первое место. Это как в футболе — каждые 10-15 лет зажигаются несколько суперзвезд, которые долгое время доминируют, помогая своим командам брать титулы. То же самое и в шахматах. Согласен, что в истории нашей игры к чемпионскому матчу многие подбирались ближе к 30, но почему бы новым вундеркиндам не изменить эту тенденцию?

— Вы играли против пяти чемпионов мира по линии Стейница: Карпов, Каспаров, Крамник, Ананд, Карлсен. Кого считаете самым сильным?

— Как их можно сравнить? Если по рейтингу, то самый сильный Магнус. И он действительно человек, который сделал и делает очень много для популярности шахмат во всем мире. Но и другие чемпионы мира в свои лучшие годы играли на недосягаемом уровне. Показывали настоящее шоу, помогали спорту развиваться. При этом до сих пор в мире так и никто не достиг уровня компьютерных шахматных движков. В этом прелесть нашей игры, что пределов совершенства достичь невозможно.

Веселин Топалов и Владимир Крамник. Евгений Атаров

С удовольствием бы посмотрел фильм про матч Крамник — Топалов

— В прошлом году вам исполнилось 40 лет. Как вы сохраняете мотивацию оставаться в шахматах?

— Это любовь всей жизни. Моя профессия и призвание. Чувствую, что по-прежнему хочу соревноваться, искать новые идеи, каждый день заниматься шахматами. Лет семь назад у меня был период, когда я устал от шахмат, но он продолжался недолго.

— С Алексеем Шировым вы два самых известных испанских шахматиста. Приходилось ли вам еще чем-то заниматься, кроме шахмат? Я про другую работу, как, например, у футбольных судей?

— Нет. Шахматы всегда были моим основным занятием. Играть, быть секундантом, тренером.

— У вас сейчас есть ученик среди элитных гроссмейстеров?

— Сейчас нет.

— Вы были тренером Топалова, когда был знаменитый объединяющий матч в Элисте между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Какие у вас остались воспоминания о том событии?

— Я усердно работал, искал хорошие идеи, которые бы позволили Веселину выиграть. Это был интересный опыт, который помог мне в профессиональной карьере, где-то даже позволил повысить свой уровень. Плюс было интересно понаблюдать за чемпионским матчем изнутри, прочувствовать его дух, эмоции участников, лучше понять чемпионский менталитет. Каждый ребенок, который занимается шахматами, мечтает в той или иной роли поучаствовать в матче за корону. Рад, что мне это удалось.

— Как думаете, из-за туалетного скандала это один из самых скандальных матчей в истории?

— Попробую описать это. В какой момент между командами шахматистов случился полный разлад. Дружеский и уважительный контакт сменился на ненависть. Причем обе стороны только подогревали эту историю, не шли друг другу на уступки. При этом лично я не имею никакого отношения к этой истории. Это не мои проблемы. Я фокусировался совсем на других вещах. Например, проработать дебютную подготовку, найти слабые места Владимира. Мне кажется, я справился с этой задачей. Думаю, Сильвио Данаилов (менеджер Топалова) может написать мемуары об этом матче. Он, пожалуй, был главным действующим лицом этих разборок.

— По уровню таланта Веселин заслужил стать чемпионом мира?

— Конечно. Когда Каспаров закончил, то Топалов долгое время имел самый высокий рейтинг в мире. Был очень стабилен, разгромно выигрывал супертурниры, стал чемпионом мира по версии ФИДЕ. Мы играли много партий, и в какие-то моменты он играл и был ментально готов, чтобы взобраться на самую вершину. Но то поражение от Крамника сильно на нем отразилось. Он стал больше времени уделять семье, стал не так фанатично относиться к шахматам.

— Как думаете, матч Крамника и Топалова интересно было бы экранизировать?

— Я бы с удовольствием посмотрел такой фильм. Мог бы даже помочь подобрать актеров на главные роли (смеется). Если серьезно, то это правда была бы интересная история для широкой аудитории. Все-таки вокруг матча было много странных вещей.

— Ваш любимый фильм про шахматы?

— Я большой фанат Бобби Фишера. Смотрел все фильмы про него. Как художественные, так и документальные. Есть еще пару стоящих испанских фильмов про шахматы, но я не уверен, что их можно найти в открытом доступе. Если говорить про самый важный фильм, то выделю «Ход королевы». Этот сериал всколыхнул интерес к шахматам во всем мире. На мой взгляд, в нем прекрасно все. И сюжет, и шахматные партии, которые действительно были профессионально проработаны.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Думаю, что судьба матча Непомнящего и Лижэня решится на тай-брейке

— Что думаете о матче Непомнящего и Дин Лижэня. Кто фаворит?

— Фаворита нет. Обычно мы привыкли, что Магнус — фаворит всех турниров, всех матчей за корону. В этот раз ситуация иная. Оба гроссмейстера будут под большим давлением, поэтому вряд ли будут рисковать. Думаю, мы увидим закрытый матч, судьба которого будет решаться на тай-брейке.

— В рапид и блиц у Непомнящего будет побольше шансов?

— Думаю, что да. Он очень хорош в быстрый контроль.

— Карлсен вернется в чемпионский цикл?

— Если честно, то для меня большой сюрприз, что он отказался играть матч за звание чемпиона мира. Это решение, которое, видимо, позволило ему почувствовать свободу. Освободиться от обязательства каждые два года по полгода готовиться к матчу, к конкретному сопернику. Теперь он может играть в свое удовольствие. В основном в быстрые шахматы, делать свои онлайн-турниры, на которые приглашать тех, с кем ему интересно играть. Честно, я не понимаю этого, но если Магнусу так лучше, то это правильный выбор. А хватит ли у него мотивации вернуться? Думаю, он устал от классического контроля. Турнир в Вейк-ан-Зее это еще раз доказал.

— Как относитесь к конфликту Магнуса и Ханса Ниманна? Такие моменты помогают популяризации шахмат в мире?

— Хоть это и скандал, но об этом написали все медиа. Так что, возможно, это и привлечет новую аудиторию к шахматам. Но важно понять, как закончится эта история. В следующий раз Магнус сыграет с Ниманном или вновь проигнорирует партию? Не последуют ли его примеру другие шахматисты, которые публично поддержали Карлсена? Блокировка его аккаунта на Chess.com. Думаю, что в целом это плохая история для всех ее участников.

— Российские шахматисты практически перестали получать приглашение на крупные турниры, выступают под флагом ФИДЕ. Во многих других видах спорта российским спортсменам и вовсе запретили участвовать в международных турнирах. Как вы относитесь к культуре отмены в плане российского спорта?

— Я не понимаю, почему человек, рожденный в той или иной стране, должен быть ответственным за те или иные политические решения. Мы все спортсмены! Например, я приехал играть в Россию. Сам этот факт ничего не значит. Это значит, что я люблю шахматы и решил выступать на прекрасном турнире. Это не означает, что я поддерживаю Испанию, Россию или Канаду. Для меня лично никак не связаны место турнира и поддержка политики этой страны. Прекрасно именно то, что спорт разделяется от политики, что само по себе очень сложно. Все хотят смешать в кучу все составные части нашей жизни. Мне очень грустно, что спортсмены сталкиваются с такими вещами.

Иногда мы испытываем своего рода психологические комплексы. Иногда нам говорят, что некоторые решения очень простые, а возникающие проблемы незначительные. Порой и вовсе: «Этот человек очень плохой или даже злой». Эти действия и высказывания далеко не самые простые. Для меня наличие российского, испанского или иранского паспорта не значит ничего. Это не значит, что ты поддерживаешь или, наоборот, против каких-то действий государства. Важнее всего, каким путем мы идем в своей жизни. Например, если журналист придерживается какой-то идеологии, то он все равно должен делать свою работу хорошо. Твоя идеология может быть любой, но главное — это то, как ты делаешь свою работу. Мир очень большой и разнообразный, мы должны уважать друг друга.