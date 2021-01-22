Как Таль играл на танцплощадке. Удивительные фото из Москвы самых жирных советских лет
Фотокорреспондент «СЭ» неожиданно обнаружил конверт с негативами, которые считал пропавшими. Съемка сорокалетней давности — танцевальная веранда московского парка «Сокольники».
Огромное количество людей всех возрастов, собравшихся на турнир по молниеносным шахматам на призы газеты «Вечерняя Москва». Специально или нет, но организаторы так расставили столики, что любой желающий мог видеть каждый ход.
Центром зрительского обожания был фантастический Михаил Таль, восьмой чемпион мира по шахматам, владевший титулом в 1960-1961 годах.
Шахматный Паганини покорял не только нестандартными ходами и красотой композиций, но и манерой держаться, абсолютным отсутствием пафоса и снобизма. Чемпион мира очаровывал окружающих. Меня же, как фотографа, притягивал его гипнотизирующий взгляд и нереальная энергетика во время игры. Порой казалось, что гроссмейстер окружен аурой.
Таль, мне кажется, регулярно приезжал на этот турнир не из-за сказочных гонораров, а ради самой игры. И в награду увозил в Ригу тульский самовар.
В 1979 году призы были забавные — агрегат для чаепития, олимпийский Мишка (куда же без талисмана предстоящей Олимпиады-1980) и сдутый волейбольный мяч.
Участвовали в этом турнире многие известные гроссмейстеры и мастера — Давид Бронштейн, Василий Смыслов, Евгений Васюков и другие.
Антураж соревнований — пиршество для фотографа: зеваки, гроздьями нависающие над столиками; сеанс одновременной игры, напомнивший сцену из «12 стульев».
Пустующий в ожидании мастеров стол с застывшими шахматными фигурами — и сотни фанатов, ожидающих игры.
Колоритные игроки и зрители. Суровый взгляд одного из участников в газетной шапке-кораблике вызывает в памяти строки Высоцкого: «Чем же бить? Ладьею? Страшновато. Справа в челюсть? Вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра».
Одухотворенные и такие разные лица участников сеанса одновременной игры — и спешащий к месту событий дедушка-профессор с шахматной доской.
Жаркие дебаты и разборы партий до хрипоты. Спор, где, словно в бане, все равны — и стар, и млад.
После увиденного выражение «Шахматы — игра миллионов» уже не воспринималось как штамп. Не только участники, но и зрители турнира могли смело козырять еще одну строчкой Высоцкого: «Мы сыграли с Талем десять партий». Не соврали бы. Почти.
Есть советская классика, а есть новая. Что-то подобное вы также могли видеть в мини-сериале Netflix «Ход королевы» («Ферзевый гамбит»). Его действие — в 1960-х, за пару десятков лет до нашей фотоподборки и когда Таль был чемпионом, а последняя серия — о том, как популярны были шахматы в столице СССР. Москва еще долго по-хорошему болела шахматами.
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