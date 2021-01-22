Как Таль играл на танцплощадке. Удивительные фото из Москвы самых жирных советских лет

«Ход королевы» не обманывал: в столице СССР в шахматы играли на улицах и пенсионеры, и гроссмейстеры.

Фотокорреспондент «СЭ» неожиданно обнаружил конверт с негативами, которые считал пропавшими. Съемка сорокалетней давности — танцевальная веранда московского парка «Сокольники».

Огромное количество людей всех возрастов, собравшихся на турнир по молниеносным шахматам на призы газеты «Вечерняя Москва». Специально или нет, но организаторы так расставили столики, что любой желающий мог видеть каждый ход.

Август 1984 года. Белыми фигурами играет гроссмейстер Евгений Васюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Август 1984 года. Сокольники. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Центром зрительского обожания был фантастический Михаил Таль, восьмой чемпион мира по шахматам, владевший титулом в 1960-1961 годах.

Август 1979 года. Сокольники. Гроссмейстер Михаил Таль и поклонники. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шахматный Паганини покорял не только нестандартными ходами и красотой композиций, но и манерой держаться, абсолютным отсутствием пафоса и снобизма. Чемпион мира очаровывал окружающих. Меня же, как фотографа, притягивал его гипнотизирующий взгляд и нереальная энергетика во время игры. Порой казалось, что гроссмейстер окружен аурой.

Август 1983 года. Гипнотизирующий взгляд Михаила Таля. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Таль, мне кажется, регулярно приезжал на этот турнир не из-за сказочных гонораров, а ради самой игры. И в награду увозил в Ригу тульский самовар.

Август 1979 года. Михаил Таль вернется в Ригу со своим самоваром. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 1979 году призы были забавные — агрегат для чаепития, олимпийский Мишка (куда же без талисмана предстоящей Олимпиады-1980) и сдутый волейбольный мяч.

Август 1979 года. Награды победителю и призерам турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Участвовали в этом турнире многие известные гроссмейстеры и мастера — Давид Бронштейн, Василий Смыслов, Евгений Васюков и другие.

Август 1979 года. Сокольники. Гроссмейстер Давид Бронштейн (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Август 1979 года. Сокольники. Кандидат в мастера против гроссмейстера. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Август 1984 года. Сокольники. Самовар победителя пришелся по душе и ребенку, и гроссмейстеру Евгению Васюкову. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Антураж соревнований — пиршество для фотографа: зеваки, гроздьями нависающие над столиками; сеанс одновременной игры, напомнивший сцену из «12 стульев».

Август 1984 года. Сокольники. Сеанс одновременной игры. Гроссмейстер жертвует ферзя? Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пустующий в ожидании мастеров стол с застывшими шахматными фигурами — и сотни фанатов, ожидающих игры.

Август 1984 года. Сокольники. В ожидании шахматного пиршества. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Колоритные игроки и зрители. Суровый взгляд одного из участников в газетной шапке-кораблике вызывает в памяти строки Высоцкого: «Чем же бить? Ладьею? Страшновато. Справа в челюсть? Вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра».

Август 1983 года. Сокольники. Или ход конем по голове. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одухотворенные и такие разные лица участников сеанса одновременной игры — и спешащий к месту событий дедушка-профессор с шахматной доской.

Август 1984 года. Сокольники. Участники сеанса одновременной игры. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Август 1984 года. Сокольники. Не опоздать бы. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жаркие дебаты и разборы партий до хрипоты. Спор, где, словно в бане, все равны — и стар, и млад.

Август 1984 года. Сокольники. Сколько людей, столько и мнений. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После увиденного выражение «Шахматы — игра миллионов» уже не воспринималось как штамп. Не только участники, но и зрители турнира могли смело козырять еще одну строчкой Высоцкого: «Мы сыграли с Талем десять партий». Не соврали бы. Почти.

Август 1979 года. Они «сыграли с Талем десять партий». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть советская классика, а есть новая. Что-то подобное вы также могли видеть в мини-сериале Netflix «Ход королевы» («Ферзевый гамбит»). Его действие — в 1960-х, за пару десятков лет до нашей фотоподборки и когда Таль был чемпионом, а последняя серия — о том, как популярны были шахматы в столице СССР. Москва еще долго по-хорошему болела шахматами.