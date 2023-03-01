«Магнус отказал в совместном фото, было очень обидно». Володар Мурзин — о кумире детства и матче за шахматную корону

Шахматный вундеркинд постарается ярко проявить себя на чемпионате Европы-2023.

Володар Мурзин уже много лет считается одним из самых талантливых шахматистов мира. К 16 годам он выиграл множество топовых юниорских турниров, а последние пару лет делает серьезные успехи уже на взрослом уровне. Весной 2021 года Володар разделил с Нодирбеком Абдусатторовым, Гукешем Доммараджу и Нихалом Сарином второе место на турнире Polgar Challenge. В начале 2022 года Мурзин разделил шестое место на втором по значимости турнире фестиваля шахмат в Вейк-ан-Зее, а в сентябре принял участие в Суперфинале чемпионата России. В Чебоксарах Володар разделил третье-пятое место с Евгением Томашевским и Владиславом Артемьевым. Позади остались такие топовые игроки , как Андрей Есипенко, Евгений Наер, Максим Матлаков, Максим Чигаев...

В марте Мурзин примет участие в чемпионате Европы-2023 в Сербии (2-14 марта). Его цель — добиться максимально го результата. Об этом гроссмейстер рассказал в интервью «СЭ». Наша встреча произошла после сеанса одновременной игры Володара на стенде Федерации шахмат России (ФШР) на форуме «Мы вместе. Спорт».

У Гукеша много сильных сторон

— Вы выиграли все 16 партий в сеансе одновременной игры. Это был первый подобный опыт?

— Нет, ранее очень много раз давал сеансы одновременной игры.

— Кто-то из молодых ребят создал вам проблемы?

— Была одна интересная партия. Я зевнул качество, но компенсация позиции оказалась очень хорошей. В эндшпиле позиция была крайне неясной, но все-таки мне удалось победить.

— После сеанса юные шахматисты выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с вами. У вас тоже есть детские фотографии с титулованными гроссмейстерами?

— Да, конечно. Со многими великими гроссмейстерами за исключением Магнуса [Карлсена].

— Не пересекались с ним?

— Он мне отказал. Было очень обидно.

— Представляю...

— В детстве я был большим фанатом Магнуса. Но после того случая... Сейчас у меня нет любимого шахматиста.

— Ваш ровесник Гукеш Доммараджу уже в топ-20 рейтинга ФИДЕ, недавно обыграл Карлсена в классику. Удивлены его сумасшедшему прогрессу?

— Он большой молодец, много работает над собой. Видно, что он уже достиг высокого уровня. Отличная тактика, хорошо считает, способен выжимать максимум в ничейных окончаниях. У Гукеша много сильных сторон.

— Часто пересекались с ним?

— Довольно часто. Сам ый запоминающ ий ся ЧМ-2018 в Сантьяго. Он занял первое место, я второе. Хотя мне единственному в этом турнире удалось его победить.

— Фабиано Каруана в своем подкасте поделился мыслями о новом поколении топ-игроков (Эригайси, Абдусатторов, Каймер, Cарин, Прагнананда, Гукеш, Ниманн). Он сказал, что не видит в нем человека чемпионского масштаба или даже игрока топ-5. Вы согласны с ним?

— Не слышал это. Думаю, он может ошибаться.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Переход ФШР в Азию — позитивное решение

— Поделитесь впечатлениями от выступления в Суперфинале чемпионата России?

— Это был самый сильный внутренний турнир в моей жизни. Я был счастлив туда попасть. Не сказать, что у меня все получилось, но в целом сыграл достойно. Прибавил достаточно много рейтинга. Очень понравилась организация турнира — мы играли в Чувашском государственном художественном музее. Это придавало атмосферы партиям.

— Единственное поражение вы потерпели от будущего победителя Суперфинала Даниила Дубова. Было обидно?

— За поражение всегда обидно, но объективно я сам виноват. Играл очень слабо. Фигуры пошли назад, не почувствовал игру. В один момент мог сойти на равную позицию, но попал в цейтнот и не смог найти верное решение.

— Какую-то цель поставили на этот год?

— Хочу превысить планку 2600 (сейчас рейтинг Мурзина в классику — 2554). А дальше начать двигаться к 2700. Из краткосрочных целей — показать хорошую игру на чемпионате Европы.

— Какая задача-минимум на ЧЕ-2023?

— Минимальная — отобраться на Кубок мира (надо попасть в топ-23), но я всегда ставлю перед собой максимальные цели.

— Похоже, это будет последний чемпионат Европы для россиян в долгосрочной перспективе, учитывая переход ФШР в Азию. Что думаете об этом?

— Мне кажется, что это позитивное решение. В Азии много сильных шахматистов во всех возрастных категориях. Конкуренция будет еще серьезнее, чем в Европе. Плюс там нормально относятся к россиянам, не будет такого, что где нас хотят видеть, где-то нет.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Есть предположение, что Дин намеренно слабо отыграл в Вейк-ан-Зее

— Есть ли у вас шахматная книга, к которой время от времени возвращаетесь?

— Книга Марка Дворецкого «Учебник эндшпиля». Четыре раза ее перечитывал. Очень полезная, советовал бы ее всем любителям шахмат.

— Ваш любимый матч на первенств о мира ?

— Из тех , за которым я наблюдал вживую , выделю матчи Магнуса с Каруана и Сергеем Карякиным. Когда в классику была напряженная борьба и все решалось на тай-брейке в быстрые шахматы.

— Кого считает фаворитом в матче Яна Немпомнящего и Дин Лижэня?

— Фаворита нет. Все-таки это матч на первенство мира, к которому претенденты на корону готовятся очень долго и тщательно. В личных встречах у шахматистов примерное равенство, примерно одинаковый рейтинг. Надеюсь, что Ян и Дин покажут активную игру. Будет много красивых партий, и болельщики по всему миру получат огромное удовольствие от просмотра. Конечно, поддерживать буду нашего шахматиста.

— Провал Дин Лижэня в Вей-ан-Зее говорит о том, что китаец подходит к матчу в Астане не в лучшей форме?