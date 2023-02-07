Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов

Победители общего зачета двух последних зимних Игр присоединятся к бойкоту?

Поддержка возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты со стороны председателя норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен заставила спортивные организации Норвегии активизироваться. Причем активность, увы, проявили не наши сторонники. Профсоюз спортсменов NISO провел опрос среди своих членов, в том числе задав вопрос «Как вы относитесь к участию России/Белоруссии в международных спортивных стартах?» В NISO состоит 1500 атлетов, но в голосовании участвовали всего 110 человек (2/3 — действующие спортсмены). 88 из них считают, что россиян и белорусов не следуют допускать до особого распоряжения. Это 80% респондентов. 13,6% выступили за допуск, а 6,4% - затруднились ответить.

Битва против Якобсен

В конце января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал всем международным федерациям рассмотреть вопрос о возвращении на большие старты представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе после 11 месяцев отстранения. Но не всех, а только тех, кто «не замечен в активной поддержке СВО» и не вызывает сомнений в антидопинговом плане. Данное решение вызвало бурные дискуссии и в России, и на Западе.

— Не мне судить о решениях МОК на глобальном уровне, но мы вполне уверены в позиции норвежских спортсменов и спортсменов из других скандинавских стран, — комментирует NRK результаты опроса лидер NISO Эрленд Ханствейт. — Как можно разрешить россиянам вернуться на международную арену, учитывая, какая сейчас обстановка в Европе.

NISO также задал 110 респондентам вопрос: насколько реально, чтобы украинские спортсмены соревновались с россиянами и белорусами в нейтральном статусе. 49,9% опрошенных считают это очень маловероятным. И лишь 2,7% ответили, что это реальный сценарий.

Журналисты показали результаты опроса Астрид Якобсен, которая подверглась мощной критике, высказав не самую популярную в Скандинавии точку зрения («Отстранять кого-то только на основании паспорта — это дискриминация и нарушение прав человека»). В частности, призер Олимпийских игр по гребле Кьетил Борх заявил, что доверие к титулованной спортсменке серьезно подорвано. Двукратный чемпион мира по двоеборью Эспен Бьорнстад отметил, что испытал настоящий шок после слов коллеги.

— Норвежский комитет спортсменов следит за происходящими процессами в международном спортивном движении, — объяснила Якобсен NRK. — Когда они будут завершены, мы выработаем позицию по этому вопросу посредством широкого опроса лучших норвежских спортсменов. Больше пока нечего сказать.

Астрид Якобсен. Фото Global Look Press

Норвежские журналисты присоединились к критике лыжницы, отмечая, что сейчас не стоит выражать свою нейтральность.

— От нашего решения зависит, как общественность будет относиться к спортсменам из Норвегии в будущем, — отмечает обозреватель NRK Ян Петтер Салтведт. — Норвежцы не должны соревноваться с российскими или белорусскими спортсменами, пока не закончится СВО (слово заменено в соответствии с законодательством РФ).

Такая позиция норвежской общественности вызывает опасение. Все-таки реакция политиков и спортсменов с Украины, из Польши и стран Балтии была предсказуемой. Да, и при всем уважении, у них нет большого авторитета в мировом спорте. Норвегия — другое дело. Все-таки это победители двух последних зимних Олимпийских игр в общем зачете. К их возможному бойкоту против возвращения россиян и белорусов могут прислушаться. Хотя и корыстный мотив норвежцев понятен. Так они «убирают» одного из главных конкурентов в зимних видах.

Сомневающийся Магнус

Изменил свое мнение о допуске российских спортсменов и, пожалуй, главная звезда норвежского спорта Магнус Карлсен. Ранее 16-й чемпион мира по шахматам высказывал взвешенную позицию, отмечая, что нельзя искусственно останавливать карьеры наших гроссмейстеров, а политика не должна вмешиваться в спорт.

В апреле Карлсен даже поддержал Сергея Карякина, который был дисквалифицирован комиссией ФИДЕ по этике за поддержку СВО. «По поводу дисквалификации сложно что-то сказать, потому что ситуация новая, — отмечал Карлсен в интервью VG. — В истории не так много подобных примеров. Я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Не уверен. Возможно, в трудные времена это окупится, но еще и создаст опасный прецедент, который может повториться в дальнейшем».

В понедельник, 6 февраля, чемпион мира победил другого россиянина, Алексея Сарану, получившего приглашение на Champions Chess Tour, заявив, что с лично ему с каждым днем становится все более невыносимо выступать против русских. «Вначале я, наверное, был большим сторонником, чем многие, того, что нужно хорошо подумать, прежде чем банить людей, особенно учитывая, что вы не знаете, какие долгосрочные последствия это будет иметь, — заявил в эфире TV 2 Карлсен. — Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я, может быть, все больше убеждаюсь, что, может быть, русским не стоит играть. Но такие решения принимаю не я».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Слова Магнуса очень похожи на высказывания его тренера Петера Хайне Нильсена. Датчанин является одним из главных критиков решения ФИДЕ разрешить россиянам и белорусам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В знак протеста Нильсен даже пошел на выборы президента ФИДЕ в связке с украинским гроссмейстером Андреем Баришпольцом. Однако их дуэт потерпел разгромное поражение в индийском Ченнаи. Из 179 делегатов за Аркадия Дворковича было отдано 157 голосов, за Баришпольца — 16.