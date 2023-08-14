Александра Горячкина держит удар. На Кубке мира-2023 остался всего один наш участник

Полина Шувалова и Ян Непомнящий проигрывают свои мини-матчи на тай-брейке.

Открытый турнир

1/4 финала

Магнус Карлсен (рейтинг — 2835) — Доммараджу Гукеш (2744)

Ниджата Абасов (2632) — Видит Гуджрати (2719)

Фабиано Каруана (2782) — Леньер Домингес (2739)

Аржун Эригайси (2710) — Рамешбабу Прагнанандха (2690)

Женский турнир

1/2 финала

Анна Музычук (2504) — Нургюл Салимова (2409)

Тань Чжунъи (2523) — Александра Горячкина (2557)

Половина шахматистов в топ-8 Кубка мира-2023 будут представлять Индию. Компанию Доммараджу Гукешу, Аржуну Эригайси и Рамешбабу Прагнанандха составил Видит Гуджрати. Самому опытному из этой четверки удалось выбить из борьбы Яна Непомнящего. Причем не сказать, что россиянину не повезло. Во всех четырех партиях тай-брейка россиянин защищался. Где-то у соперника было небольшое преимущество, где-то большое. Шансов у Яна фактически не было. Хотя не сказать, что Видит — это элитный шахматист. Он не входит в топ-20, нечасто играет в супертурнирах... Неудача постигла и Полину Шувалову. Хотя в первой рапид-партии 22-летняя россиянка имела огромное преимущество над Нургюл Салимовой, но перепутала ходы и практически тут же капитулировала. Выиграть на заказ белыми не получилось. Зато порадовала Александра Горячкина. В шести партиях ей все-таки удалось дожать Харику Дронавалли.

Ян Непомнящий. Фото FIDE

Шок от Яна

Начало тай-брейка Непомнящий — Видит не предвещало беды. В русской партии гроссмейстеры сделали 30 ходов по первой линии компьютера. Фантастика для рапида. Затем Ян немного ошибся, но индиец этим не воспользовался. Во второй партии вновь была зафиксирована ничья. Непомнящий применил улучшенную защита Тарраша и смог отбиться от всех атак белых. А вот дальше началось необъяснимое. Согласно регламенту, третья и четвертая партии тай-брейка играются 10 минут плюс 10 секунд добавления после каждого хода. Такой укороченный рапид. Но Непомнящий почему-то играл как в блиц. Максимально быстро, за что и поплатился. Холодный и расчетливый Видит рассчитывал каждый ход, выиграв обе партии с подавляющим преимуществом.

— Большое разочарование, что Ян проиграл, но винить в этом поражении он может только себя, — отметил «СЭ» вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. — Мне кажется, что он недооценил своего соперника. Не захотел бороться в классике и перевел партию в формат быстрых шахмат, где он объективно сильнее и показывает высокие результаты. Непомнящий считал, что там он точно выиграет, но эта вера его и подвела. Совершенно необязательное, обиднейшее поражение.

Во время просмотра партий с Видитом складывалось впечатление, что Непомнящему не хватает мотивации. Хотя Ян еще не выигрывал крупных стартов, кроме турниров претендентов. Ему не покорялся ни Кубок мира, ни ЧМ по рапиду и блицу. Так же он уже имеет путевку на турнир претендентов-2024, поэтому должен был испытывать меньше давления, чем индийские шахматист. Но получилось иначе.

В топ-8 нет ни одного россиянина, зато два гроссмейстера из США и четыре из Индии. Понятно, что не все наши топы смогли поехать в Баку по разным причинам, но результат все равно настораживает.

— Действительно, гроссмейстеры из Индии показывают удивительный результат в Баку, — продолжил Сергей Смагин. — Где-то им везет, где-то они просто классно играют. Кубок мира — это специфическое соревнование. Тут нужно не только хорошо играть в шахматы, но и читать соперника, проявлять бойцовские качества. Индийцам это удается. Это принесло им удивительный результат. Сразу четыре игрока в четвертьфинале! Вряд ли кто-то повторит это достижение.

Александра Горячкина. Фото FIDE

Спасение Горячкиной

Когда Ян проигрывал четвертую партию, параллельно максимально близко к вылету была и Александра Горячкина. Вторая «сеяная» Кубка мира находилась в очень тяжелом положении. Оценка компьютера в пользу Харики Дронавалли составляла «+3,6», но в цейтноте индийская шахматистка не смогла найти ключи к победе. Горячкина отбилась, и дело перешло в блиц.

Там Александра действовала великолепно. Особенно в пятой партии, одержав красивую победу с новинкой в Лондонской системе. По схожему сценарию Горячкина выиграла 12-ю партию матча за корону у Цзюй Ванцюнь. Сейчас на это купилась Дронавалли. Правда, в шестой партии белыми Александра все-таки заставила своих фанатов понервничать, едва не просрочив время. Однако все-таки смогла удержать ничью. Александра проходит дальше в сумасшедшей нервотрепке, хотя могла закончить тай-брейк гораздо раньше. Уроженка Орска выиграла первую рапид-партию, но соперница смогла выиграть на заказ черными. Фантастический результат, правда, тут стоит сказать, что Дронавалли — настоящий кубковый боец. На трех последних Кубках мира она играла в полуфиналах. На этот раз Горячкина остановила ее на стадии 1/4 финала.

Компанию Александре могла составить ее землячка Полина Шувалова, но в обеих рапид-партиях она уступила болгарской шахматистке Нургюл Салимовой. Обидно, учитывая, что в первой партии у Полины был практически гарантированный выигрыш. Она разбазарила шах и потерпела невероятное поражение, которое вряд ли скоро забудет.