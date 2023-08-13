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Сегодня, 21:00

Сарана и действующий обладатель Кубка мира покинули турнир. Непомнящий, Горячкина и Шувалова ушли в тай-брейк

Непомнящий сыграл вничью во второй партии 1/8 финала Кубка мира
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Леньер Домингес выбил из борьбы Алексея Сарану.
Фото FIDE
Пятый раунд оказался максимально бескомпромиссным.

В 1/8 финала Кубка мира сразу семь из восьми мини-матчей завершились по итогам двух партий с классическим контролем. Магнус Карлсен дважды обыграл Василия Иванчука и в 1/4 финала сыграет с Гукешем Доммараджу, который взял верх над Ван Хао. Также в четвертьфинал вышли Фабиано Каруана, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха, Ниджат Абасов и Леньер Домингес. Последний выбил из борьбы Алексею Сарана. Только Ян Непомнящий и Видит Гуджрати дважды сыграли вничью и завтра выявят победителя на тай-брейке. У женщин борьба была более плотной. Особо стоит отметить невероятный характер Полины Шуваловой, которая сумела на заказ выиграть у Нургюл Салимовой.

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Прорыв Индии

1/8 финала пока обходится без сенсаций. Рейтинг-фавориты сумели переиграть своих соперников. Причем сделали это без лишних нервов. Василий Иванчук не смог навязать борьбу Магнусу Карлсену, дважды довольно быстро капитулировав. Гукеш выиграл у Ван Хао черными и легко отстоял ничью белыми. После этих партий Доммараджу уже седьмой в лайв-рейтинге ФИДЕ. Забраться так высоко в 17 лет и 3 месяца — это очень круто. За последние годы схожего достижения добился только Алиреза Фируджа (пропускает Кубок мира по необъяснимым причинам). Остальные представители топ-10 стоят в топе уже много лет.

Магнус Карлсен.
Фото FIDE

Компанию Гукешу в четвертьфинале составили еще два соотечественника. 19-летний Эригайси выиграл у Нильса Гранделиуса, а 18-летний Прагнанандха — у Ференца Беркеша. Первая партия между индийцем и венгром завершилась вничью, а во второй игравший белыми Праг выиграл очень красивой атакой, жертвуя качеством. Победа в стиле Михаила Таля. Теперь Эригайси и Праг поспорят за выход в полуфинал.

Индийская тройка может превратиться в четверку. В понедельник, 14 августа, Видит Гуджрати сыграет тай-брейк с Яном Непомнящим. Россиянин выглядит фаворитом. В рапид-рейтинге Непо идет в топ-5. Видит замыкает топ-30. Будем надеяться, что россиянин продолжит борьбу за Кубок мира. Победитель тай-брейка выйдет на главную сенсацию этого Кубка мира Ниджата Абасова. Азербайджанец дважды выиграл у гроссмейстера из ОАЭ Салеха Салема и находится в двух победах от выхода на турнир претендентов. Поверить в такой расклад перед началом турнира было практически невозможно.

Нургюл Салимова и Полина Шувалова.
Фото FIDE

Мастер-класс от Шуваловой

А вот Алексей Сарана закончил свой путь в Баку. Россиянин, представляющий Сербию, уступил Леньеру Домингесу. Американец выиграл первую партию белыми и сыграл максимально надежно во второй черными. Впрочем, для 23-летнего Сараны это лучшее достижение в карьере.

Наконец, Фабиано Каруана сумел выбить из борьбы действующего обладателя Кубка мира Яна Кшиштофа-Дуду. Поляк допустил серьезный зевок белыми, вчистую уступив эндшпиль участнику матча на первенство мира-2018. За выход в полуфинал Каруана поспорит с партнером по сборной США Домингесом.

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В женском турнире состоится три тай-брейка. Напрямую в полуфинал вышла только 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи, переигравшая Белу Хотенашвили (1,5:0,5). Анна Музычук и Элизабет Петц, а также Александра Горячкина и Харика Дронавалли дважды сыграли вничью. Россиянка еще могла помучить представительницу Индии в эндшпиле второй партии, но решила поберечь силы на тай-брейк.

А вот Полина Шувалова попала в очень непростую ситуацию. Первую партию она проиграла болгарской шахматистке Нургюл Салимовой. Вторая проходила в равной борьбе, и когда казалось, что дело идет к ничьей, россиянка сумела поймать соперницу на ошибке. Салимова попала в цейтнот и не смогла найти правильные ходы в эндшпиле. Трудовая победа Шуваловой, которая теперь постарается выйти в полуфинал на тай-брейке.

Шахматы
Алексей Сарана
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