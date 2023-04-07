Претенденты выбрали кресла, а робот провел жеребьевку. Как начался чемпионский матч

В Астане официально стартовал матч за мировую шахматную корону.

В театре балета Астаны прошла официальная церемония открытия матча за шахматную корону, победитель которого станет 17-м чемпионом мира. Яна Непомнящего представили гроссмейстером из страны медведей, Дина Лижэня — гроссмейстером из страны драконов. В зале присутствовало около 500 человек, включая политическую элиту Казахстана и руководителей ФИДЕ.

— Я рад приветствовать всех в Астане, — сказал со сцены Аркадий Дворкович. —Благодарю Казахстан и наших спонсоров за возможность провести такое масштабное событие. Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Казахстан проводил у себя много крупных шахматных мероприятий и всегда удостаивался самых высоких отзывов. Этот оригинальный трофей из драгоценных материалов, сделанный в Казахстане, достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. С гордостью я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым.

Открытие матча за шахматную корону. Фото «СЭ»

Ошибка робота

Также на сцену поднимались министр спорта и культуры Казахстана Асхат Оралов, зачитавший обращение президента страны Касыма-Жомарта Токаева, и бизнесмен Тимур Турлов, который выступил главным спонсором чемпионского матча. Напомним, что его призовой фонд в 2 миллиона долларов гроссмейстеры разделят в пропорции 60/40 (55/45 в случае тай-брейка).

Помимо торжественных речей спикеров для зрителей выступали национальные танцевальные коллективы и симфонический оркестр, гимнасты и даже иллюзионист. Кульминацией же вечера стала жеребьевка, которую впервые в истории провел робот.

Во время жеребьевки игроку нужно было назвать цвет фигуры, а робот должен был вытащить одну из 180 фигур из корзины (90 белых и 90 черных). После того как Непомнящий выбрал белый цвет, робот одновременно вытащил две фигуры разных цветов. Это сильно рассмешило нашего гроссмейстера. Впрочем, затем робот реабилитировался, все-таки достав белую фигуру. Таким образом, Ян начнет первую партию, которая запланирована на 9 апреля, белым цветом.

«Белыми — неплохо, черные — тоже хорошо», — прокомментировал Непомнящий результат жеребьевки.

Напомним, что два года назад в Дубае россиянин также начинал матч с Магнусом Карлсеном белыми. Тогда партия завершилась вничью.

После завершения церемонии Ян и Дин быстро покинули зал, поэтому самый большой ажиотаж вызвала фигура Виши Ананда. Все хотели получить фото с 15-м чемпионом мира, образовав небольшую пробку. Индиец, который будет комментировать матч из Астаны, никому не отказывал.

Виши Ананд. Фото «СЭ»

— Тяжело ли было уговорить Виши прокомментировать матч? Нет, — подчеркнул «СЭ» Аркадий Дворкович. — Во-первых, для него это не первый подобный опыт. Во-вторых, он все-таки мой заместитель (смеется). Виши сыграл несколько матчей на первенство мира, понимает, что чувствуют претенденты. Так что его комментарии, думаю, будут очень интересны. После четвертого тура его сменит Даниил Дубов, который также зарекомендовал себя блестящим комментатором.

Зрители и стулья

Сам Ананд тоже поднялся к представителям СМИ, в том числе поговорил с корреспондентом «СЭ». Приведем небольшой отрезок из нашего интервью.

«Я всего второй раз в Казахстане и, если честно, пребываю в восторге от Астаны, — подчеркнул «СЭ» Виши Ананд. — Это современный город с красивой инфраструктурой. Чувствуется, что экономика страны находится на подъеме. Церемония открытия была великолепной, теперь ждем, что и шахматисты покажут искрометную игру, и мы все надолго запомним этот матч. Кто фаворит? Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча, а это очень важно. Хотя Дин также прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд».

Отметим, что помимо церемонии открытия официальные лица в пятницу, 7 апреля, также посетили игровой зал, где будет проводиться матч.

В отличие от матча в Дубае пространства в игровом зале для гроссмейстеров будет гораздо больше (по словам организаторов, «не будет такой зажатости внутри аквариума»). Также игроки будут иметь возможность выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Это тоже нововведение.

В зале будут присутствовать около двух десятков болельщиков. Они будут отгорожены шумо- и звуконепроницаемым стеклом со специальным затемнением... Таким образом, они будут видеть гроссмейстеров, а шахматисты их — нет.

Еще важный момент: накануне гроссмейстеры выбрали себе стулья, на которых будут сидеть во время всех партий матча. Это давняя шахматная традиция. «СЭ» делится эксклюзивными кадрами. Это стул Яна.

Стул Яна Непомнящего. Фото «СЭ»

А это стул Дина. У китайца поскромнее.