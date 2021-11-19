Сборная России проиграла Украине на чемпионате Европы по шахматам
Российские шахматисты проиграли украинцам на чемпионате Европы
20:56
В матче 7-го тура чемпионата Европы по шахматам сборная России проиграла команде из Украины.
Игра закончилась со счетом 2,5:1,5. Россиянин Кирилл Алексеенко черными фигурами проиграл Кириллу Шевченко. Партии Владислава Артемьева (белые фигуры) с Владимиром Онищуком, Александра Грищука (черные фигуры) с Андреем Волокитиным, Даниила Дубова (белые фигуры) с Юрием Кузубовым завершились вничью.
Командный турнир проводится с 1957 года.
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