Юные россияне выиграли международный онлайн-турнир по решению композиций

19-й международный интернет-турнир по решению шахматных композиций был организован Международной федерацией по шахматной композиции (WFCC) и прошел одновременно в 26 странах. В России турнир проходил в 3-й категории для юных решателей до 13 лет. Соревновались дети из Москвы, Екатеринбурга, Тулы и Архангельска.

Для решения предлагались четыре задачи на мат в два хода, одна трехходовая задача и один этюд. На решение давалось 120 минут.

В общем зачете из 264 участников прекрасные результаты показали юные россияне. Сразу несколько участников набрали максимум — 30 очков из 30 возможных. В общем зачете уверенную победу одержал 11-летний Григорий Филин (Москва), который затратил на решение всего 22 минуты. Третье место в общем зачете и первое место среди девочек завоевала Виктория Меркулова (Москва) — 28 минут.

Второе место среди девочек с максимальным результатом заняла Диана Хафизова (Москва), затратившая 40 минут. Третьей среди девочек также с 30 очками стала Юлия Андреева (Екатеринбург), затратившая 78 минут.

Стоит отметить и результат Максима Харитонова (Архангельск), набравшего 30 очков с 25 минутами времени. Его результат включили в таблицу как неофициальный из-за поздней регистрации турнира в Архангельске.

Комиссия по композиции ФШР