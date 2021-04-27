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Шипов: «У Грищука не было реальных шансов на победу в турнире претендентов»

15:47
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, почему российский шахматист Александр Грищук не смог бы выиграть турнир претендентов.

«У Грищука очень энергоемкая игра, постоянные цейтноты, постоянное перенапряжение, видно, что он сам не справляется с теми нагрузками, которые на него выпадают. Грищук — это наша гордость, слава, легенда российских шахмат. Мы, конечно, за него переживаем, но реальных шансов выиграть турнир претендентов, скорее всего, у него не было. Пришло время молодых», — цитирует Шипова ТАСС.

В понедельник, 26 апреля, за тур до конца соревнований досрочно победил в турнире претендентов российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11255297

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