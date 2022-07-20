Филатов считает, что отказ Карлсена от матча за мировую корону с Непомнящим повысит интерес к шахматам

Президент РШФ Андрей Филатов считает, что отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим сильно повлияет на интерес к шахматам.

— Есть официальное подтверждение того, что Карлсен не сыграет с Непомнящим от ФИДЕ. Как это повлияет на шахматы, на российские шахматы?

— Хочу воспользоваться вниманием к шахматам — сегодня международный день шахмат. Поздравляю всех любителей с эти днем. Действительно, сегодня выдающийся день, у нас будет точно новый чемпион мира — это будет либо россиянин Ян Непомнящий, либо китайский шахматист Дин Лижэнь. Это даст новый импульс в развитии шахмат, будет большое внимание КНР. Мы будем бороться, чтобы этот матч или половина этого матча проходила в Москве, чтобы порадовать любителей шахмат такой зрелищной и интересной игрой.

Норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза. Согласно регламенту, при отказе Карлсен от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.