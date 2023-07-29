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Сегодня, 14:33

В ФШР назвали бредом заявление Федерации шахмат Украины: «Рекомендации «по ситуации» не изменят вековых традиций»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на Кубке мира и других международных соревнованиях.

«Кроме слова «бред» других на ум не приходит. Как реагировать на это российским шахматистам? Все прекрасно понимают, откуда это идет. Вся эта политизированная ситуация никому не нужна. Поверьте, мы общались, общаемся и будем общаться в своем шахматном сообществе. Уверен, что шахматисты также будут и после партий обмениваться, как у нас принято, экспресс-анализом.
После партий спортсмены все равно будут общаться между собой в неформальной обстановке. Может быть, какое-то общее совместное фото делаться не будет, а все остальное останется в том виде, в каком было и раньше и никакие рекомендации «по ситуации» не изменят вековых традиций», — сказал Ткачев «СЭ».

С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ближайшие международные соревнования — Кубок мира по шахматам-2023 — пройдут с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан).

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