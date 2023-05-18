Андрей Филатов назначен вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Афро-азиатская шахматная ассоциация (AACA), одна из ведущих шахматных организаций, которая объединяет два самых динамично развивающихся континента, приняла 15 мая декларацию о новом руководстве организации. Президентом стал шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян (Объединенные Арабские Эмираты), который в настоящее время возглавляет также Азиатскую шахматную федерацию. Он назначил почетным президентом Его Превосходительство Турки аль-Шейха (Саудовская Аравия).

Роль заместителя президента будет исполнять африканский континентальный президент Чеписо Лопанг (Ботсвана). На должности вице-президентов назначены два уважаемых человека в мировом шахматном сообществе: Андрей Филатов (Россия) и доктор Хешам Эльгенди (Египет).

В состав Совета директоров AACA войдут Надежда Марочкина (Сенегал) и Хироши Манабэ (Япония). Генеральным директором назначен доктор Абдулла Аль-Вахши (Саудовская Аравия), а генеральным секретарем — Хишам Аль-Тахер (Объединенные Арабские Эмираты).

Андрей Филатов: «Благодарю руководство Афро-азиатской шахматной федерации и лично шейха Султана бин Халифу Аль-Нахайяна за оказанную мне высокую честь. Это назначение подтверждает высокий авторитет российской шахматной школы. Федерация шахмат России приложит все усилия, чтобы поделиться со странами-членами ААСА нашим опытом подготовки мастеров и гроссмейстеров и проведения соревнований самого высокого уровня. Мы рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество».

Пресс-служба ФШР