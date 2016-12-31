Торстейн Бае: "Партия Карякина с Войташеком все изменила на чемпионате мира по блицу"

Норвежский шахматист Торстейн Бае подчеркнул, что может понять разочарование Магнуса Карлсена после поражения на чемпионате мира по блицу. Он уступил Сергею Карякину по дополнительным показателям и резко раскритиковал действия поляка Радослава Войташека, который уступил Карякину, имея выигрышную позицию.

– Это было похоже на проклятие, – цитирует NRK Бае. – Войташек совершил очень грубую ошибку, поддавшись на отвлекающие маневры Карякина. Магнус был близок к чемпионству, но эта партия все изменила. Считаю, что Карлсен в итоге будет доволен результатом, когда хладнокровно все еще раз оценит спустя некоторое время.