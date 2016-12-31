13:38 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Торстейн Бае: "Партия Карякина с Войташеком все изменила на чемпионате мира по блицу"

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Норвежский шахматист Торстейн Бае подчеркнул, что может понять разочарование Магнуса Карлсена после поражения на чемпионате мира по блицу. Он уступил Сергею Карякину по дополнительным показателям и резко раскритиковал действия поляка Радослава Войташека, который уступил Карякину, имея выигрышную позицию.

– Это было похоже на проклятие, – цитирует NRK Бае. – Войташек совершил очень грубую ошибку, поддавшись на отвлекающие маневры Карякина. Магнус был близок к чемпионству, но эта партия все изменила. Считаю, что Карлсен в итоге будет доволен результатом, когда хладнокровно все еще раз оценит спустя некоторое время.

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Материалы REN-TV

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