Томашевский объяснил важность турнира претендентов-2024

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский отметил, что победитель турнира претендентов-2024 вполне может стать фаворитом в матче за корону с Дин Лижэнем.

— Кого считаете фаворитом турнира претендентов-2024?

— Пока неуместно называть фаворитов, все-таки состав еще не определен. Сейчас интересно наблюдать за Леньером Домингесом. Он решает сверхзадачу не понизить свой рейтинг в оставшихся турнирах года, чтобы попасть в турнир претендентов.

Когда определится вся восьмерка, то можно будет более конкретно поговорить о шансах. Но что будет интересно, в этом нет сомнений. А учитывая, что сейчас чемпион мира Дин Лижэнь играет крайне мало, можно сделать вывод, что у победителя турнира претендентов будут высокие шансы на шахматную корону. Это уже не отбираться на матч к Магнусу.

— То есть может быть еще более эпичная битва, чем в Лондоне-2013 или Берлине-2018?

— Чтобы встать в один ряд с теми турнирами, мало только интригующего состава. Важно, чтобы все подошли к старту в достойной шахматной форме и партии удавались.

Турнир претендентов-2024 будет проходить со 2 по 25 апреля в канадском Торонто. Пока на турнир претендентов отобрались Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Ниджат Абасов, Видит Гуджрати и Хикару Накамура.