Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:25

Томашевский объяснил важность турнира претендентов-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский отметил, что победитель турнира претендентов-2024 вполне может стать фаворитом в матче за корону с Дин Лижэнем.

— Кого считаете фаворитом турнира претендентов-2024?

— Пока неуместно называть фаворитов, все-таки состав еще не определен. Сейчас интересно наблюдать за Леньером Домингесом. Он решает сверхзадачу не понизить свой рейтинг в оставшихся турнирах года, чтобы попасть в турнир претендентов.

Когда определится вся восьмерка, то можно будет более конкретно поговорить о шансах. Но что будет интересно, в этом нет сомнений. А учитывая, что сейчас чемпион мира Дин Лижэнь играет крайне мало, можно сделать вывод, что у победителя турнира претендентов будут высокие шансы на шахматную корону. Это уже не отбираться на матч к Магнусу.

— То есть может быть еще более эпичная битва, чем в Лондоне-2013 или Берлине-2018?

— Чтобы встать в один ряд с теми турнирами, мало только интригующего состава. Важно, чтобы все подошли к старту в достойной шахматной форме и партии удавались.

Турнир претендентов-2024 будет проходить со 2 по 25 апреля в канадском Торонто. Пока на турнир претендентов отобрались Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Ниджат Абасов, Видит Гуджрати и Хикару Накамура.

Евгений Томашевский. «Глобально игра на большие деньги онлайн обречена. Надо спасать «живые» шахматы». Мнение Томашевского
Шахматы
Дин Лижэнь
0
Читайте также
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Азербайджаном и Словенией. Но есть и хорошие новости
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томашевский высоко оценил расследование Крамника для будущего шахмат

Томашевский не понимает, почему место в турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду и блицу

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости