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Сегодня, 17:04

Смагин сравнил матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем с боксерским поединком

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Смагин заявил, что матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стал напоминать боксерский поединок.

«Матч можно сравнить с поединком боксеров-тяжеловесов, шахматисты пропускают такие тяжелые удары, что можно оказаться в нокауте, но потом поднимаются, идут в бой и наносят ответный удар. Сегодняшняя партия была зеркальным отражением вчерашней, стоило белым захватить инициативу, и черные не поднимают ресурсы защиты. Как минимум два раза Ян упустил продолжение, которое могло ему позволить спастись», — приводит ТАСС слова Смагина.

В воскресенье, 16 апреля, Лижэнь обыграл Непомнящего белыми фигурами. Счет в матче на данный момент — 3:3.

Источник: https://tass.ru/sport/17537179
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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