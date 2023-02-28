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Сегодня, 18:49

Смагин считает, что европейские турниры многое потеряют без российских шахматистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент ФШР Сергей Смагин заявил, что европейские турниры многое потеряют после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Это очень хорошая новость, мы ждали, верили в то, что это произойдет, осталось дело за малым — эффективно встроиться в азиатский календарь и помочь с организацией соревнований, которые в Азии не всегда проходили на самом высоком уровне. Теперь наши шахматисты, дети и взрослые, могут спокойно готовиться к соревнованиям. Могут возникнуть логистические проблемы, может, будут недешевые билеты, но и поехать в Европу сейчас тоже очень дорого. В Азии очень сильные шахматисты, в Китае и Индии выросло огромное количество сильных игроков. Я думаю, что шахматисты из Индии в ближайшее десятилетие будут доминировать на мировом уровне, и нам нужно будет за ними подтягиваться, будет очень жесткая конкуренция. Да, мы в Европе постоянно играли, но их турниры очень многое потеряют, потому что там всегда играло много россиян, процентов 20-30 от общего количества участников», — приводит слова Смагина ТАСС.

28 февраля делегаты генассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).

Источник: https://tass.ru/sport/17160921
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