Филатов назвал переход ФШР в Азию большим успехом для российского спорта

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что переход ФШР в Азиатскую федерацию шахмат (ACF) является большим успехом для российского спорта.

«Это большой успех нашего спорта. Мы первая спортивная федерация, которая влилась в азиатскую семью. Всего одна страна против — это фантастический результат. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Филатова ТАСС.

За включение ФШР проголосовали 29 делегатов ACF, против — 1, воздержались — 6.