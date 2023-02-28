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Сегодня, 18:54

Филатов назвал переход ФШР в Азию большим успехом для российского спорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что переход ФШР в Азиатскую федерацию шахмат (ACF) является большим успехом для российского спорта.

«Это большой успех нашего спорта. Мы первая спортивная федерация, которая влилась в азиатскую семью. Всего одна страна против — это фантастический результат. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Филатова ТАСС.

За включение ФШР проголосовали 29 делегатов ACF, против — 1, воздержались — 6.

Источник: https://tass.ru/sport/17160661
Андрей Филатов
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