Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:26

Шипов назвал божественной игру Непомнящего в рапид на этапе Grand Chess Tour

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что российский шахматист Ян Непомнящий играл божественно во второй и третий день турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Хорватии.

«Надо признать, что в первый день Яну очень повезло, что он смог спасти партию против Магнуса, потому что позиция была очень тяжелой. Но потом он, видимо, хорошо поспал и во второй и третий день показывал просто божественную игру. Похоже, что он стал возвращаться, это именно тот Ян, которого мы ценим и любим. Если говорить о всем турнире, то впереди блиц, и там я считаю Магнуса явным фаворитом, потому что его способности блицера выше, чем у всех остальных, но думаю, что Ян точно будет в тройке», — приводит слова Шипова ТАСС.

Непомнящий и американец Фабиано Каруана набрали по 12 очков в 10 партиях и стали победителями турнира по рапиду.

Этап Grand Chess Tour в Хорватии завершится 9 июля, победитель получит 40 тысяч долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/18224195
Шахматы
Ян Непомнящий
0
Читайте также
У «Зенита» перебор вратарей. Место Кержакова под угрозой?
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Найден еще один пропавший при сплаве в Бурятии турист
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий делит с Каруаной лидерство за два дня до конца этапа Grand Chess Tour
Новости
RSS RSS
Все новости