Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:33

Поткин отметил, что Непомнящий обретает уверенность после матча за шахматную корону

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владимир Поткин, тренер россиянина Яна Непомнящего, заявил, что шахматист благодаря участию на этапе Grand Chess Tour в Хорватии обретает уверенность после матча за мировую шахматную корону.

«Ян по итогам быстрых шахмат поделил первое и второе место с Фабиано Каруаной и отлично сыграл. Видно, что после матча за звание чемпиона мира он снова обретает уверенность в себе. На этом турнире ему важно выиграть как можно больше партий, почувствовать вкус победы в турнире с сильнейшими игроками. Его выступление сейчас — это хороший знак, турнир — это важный кирпичик в фундаменте обретения уверенности», — приводит ТАСС слова Поткина.

Этап в Хорватии завершится 10 июля. После шести туров Непомнящий набрал 8 очков и делит первое место с американцем Фабиано Каруаной и индийцем Вишванатаном Анандом.

В апреле россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.

Источник: https://tass.ru/sport/18228201
Шахматы
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Неблагодарный Норманн хочет создать опасный прецедент для РПЛ. А ведь Карпин спас его карьеру
В НХЛ заявили, что контракт Федотова с ЦСКА нарушает его договор с «Филадельфией»
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов назвал божественной игру Непомнящего в рапид на этапе Grand Chess Tour
Новости
RSS RSS
Все новости