Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» рассказал о поездке в зону СВО.

«Вчера утром был в Авдеевке, потом был в Северодонецке и других городах. В Авдеевке было достаточно напряженно. Авдеевка сама по себе небезопасная, потому что она находится недалеко от линии боевого соприкосновения, плюс она еще в некоторых местах не до конца разминирована. Еще там, к сожалению, в каких-то локальных точках идет окончательная зачистка, потому что там могут быть противники. Была слышна стрельба. Я так понимаю, это сбивали беспилотники.

Еще в какой-то момент была тревога, потому что пролетал дрон-камикадзе и мы все срочно побежали в укрытие. Он приземлился метрах в ста от нас. Я не буду говорить, что он к нам летел, но мы могли стать случайной жертвой. Место небезопасное, но слава богу, что все нормально прошло», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.

Позже он рассказал, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.