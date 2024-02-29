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29 февраля, 13:00

Легендарный «Аэрофлот Опен» стартует в Москве

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Александр Грищук.
Фото Этери Кублашвили

Знаменитый шахматный турнир «Аэрофлот Опен» возвращается в обновленном формате.

Соревнование пройдет в одном из самых известных столичных отелей — The Carlton, Moscow, с 2 по 8 марта.

В программе нового фестиваля запланированы опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и этап Детского Кубка России, в котором будут соревноваться юные спортсмены не старше 15 лет. Призовой фонд главного соревнования составит 15 миллионов рублей, из которых победитель получит 3 миллиона. В детском турнире установлен беспрецедентный призовой фонд — 1 миллион рублей. Игровые дни: 3-7 марта.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот Опен» проводится Федерацией шахмат России и Министерством спорта Российской Федерации при поддержке ПАО «Аэрофлот». Среди участников главного турнира — трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Грищук, сильные российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Павел Понкратов, Давид Паравян, победители Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, известный иранский шахматист Мохаммад Амин Табатабаи, лидер армянских шахмат Айк Мартиросян, его товарищи по команде Самвел Тер-Саакян и Мануэль Петросян, победитель «Аэрофлот Опена» 2020 года Айдын Сулейманлы (Азербайджан), двукратная чемпионка мира по блицу, сильнейшая юниорка планеты Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующая чемпионка России Баира Кованова и другие спортсмены.

Шахматы
Александр Грищук
ФИДЕ
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