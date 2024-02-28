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28 февраля, 22:20

Карякин рассказал, почему отказался играть на турнире «Аэрофлот-Опен»

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Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» объяснил, почему отказался от участия в турнире «Аэрофлот Опен».

«Я против турнира ничего против не имею. Компания «Аэрофлот» — молодцы. Хорошо, что турнир проводится. Но он не вписывается в мои планы», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Турнир «Аэрофлот Опен» пройдет в Москве со 2 по 8 марта.

Помимо Карякина, турнир пропустят Владислав Артемьев и Даниил Дубов.

Сергей Карякин. «Классика для него не в приоритете». Почему Карякин отказался играть на крупном турнире в Москве

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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