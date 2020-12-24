Сборной России присуждена премия «Серебряная лань»

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) в результате опроса назвала десятку лучших спортсменов, тренера и команду, которым будут вручены призы «Серебряная лань».

Лучшей командой была признана сборная России по шахматам, выигравшая первую онлайн-олимпиаду ФИДЕ.

Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов поблагодарил за награду.

— Мы гордимся тем, что нам присуждена такая высокая награда: впервые сборная России по шахматам попала в номинацию и выиграла эту почетную премию. Мы счастливы, что у нас есть такая большая поддержка от российских болельщиков и журналистов. Как президент ФШР и старший тренер сборной России я очень рад и горд тем, что мы вошли в историю, являясь одноименно победителями олимпиады и чемпионами мира и Европы.

(Этери Кублашвили)