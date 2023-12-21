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Российские шахматисты — триумфаторы первенства Азии

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21 декабря в Эль-Айне завершилось детско-юношеское первенство Азии, в котором участвовало 629 шахматистов из 28 стран, включая 70 россиян.

Российские шахматисты выиграли 9 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и одну бронзовую) и победили в медальном зачете. По итогам первенств Азии по классическим, быстрым шахматам и блицу российские шахматисты суммарно завоевали 26 медалей, далее идут Индия (19), Вьетнам (18), Казахстан (10) и Китай (8).

Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии среди девочек до 10 лет. Арсений Клещевников выиграл серебро в турнире мальчиков до 10 лет.

Алексей Прохоров завоевал золотую медаль в категории юношей до 14 лет. Третьим в этом соревновании финишировал Владимир Масловский. В этой же возрастной группе у девушек первенствовала Лейла Табермакова. Серебро у Ульяны Дудкиной.

Яна Жапова выиграла первенство Азии среди девушек до 16 лет. На пол-очка от нее отстала серебряный призер Валерия Клейменова. Кирилл Отдельнов занял второе место в турнире юношей до 16 лет.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Вслед за крупным успехом в рапиде и блице россияне показали свое мастерство в основном турнире первенства Азии. Наши юные шахматисты завоевали еще рекордное количество медалей — 9, включая четыре золотых, и победили в медальном зачете, обойдя Индию, Китай, Вьетнам и другие страны. Можно с уверенностью сказать, что наш старт на крупнейшем детском соревновании азиатского континента получился невероятно успешным, и я поздравляю всех — детей, родителей, тренеров и болельщиков — с этой большой победой!

В этом году, с момента перехода Федерации шахмат России в Азию, более 150 наших шахматистов приняли участие в азиатских соревнованиях. За год наши спортсмены в различных азиатских турнирах завоевали 42 медали, в том числе 13 золотых. Всего за год на данный момент россияне выиграли более ста медалей, включая 38 золотых, на различных мировых и континентальных чемпионатах и первенствах в разных дисциплинах и возрастах.

Юные спортсмены завершают год на мажорной ноте, а старшим еще предстоит проявить себя на чемпионатах мира по рапиду и блицу. 60 российских спортсменов через несколько дней отправятся в Самарканд, и мы верим в их успешное выступление. Желаю всем удачи и побед!»

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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