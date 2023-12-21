Команда России выиграла турнир ШОС в Китае

В Циндао (Китай) завершился турнир ШОС, в котором по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана. За российскую сборную выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук, тренер — Александр Рязанцев.

Основная борьба за золотые медали развернулась между российскими шахматистами и сборной Китая. Команды встретились между собой уже в первом туре, и матч закончился вничью. При этом, две партии из трех наши шахматисты играли черными. Белый цвет был у Максима Матлакова, который победил Ван Юэ, Даниил Дубов разошелся миром с Вэй И, а Анастасия Боднарук уступила экс-чемпионке мира Тань Чжунъи.

Несмотря на то, что затем россияне начали выигрывать матч за матчем, буквально до последних туров судьба первого места была неясна, так как китайская дружина в первый день набрала крейсерскую скорость, побеждая почти все матчи с сухим счетом, и опережала нашу сборную по индивидуальным очкам.

Во второй день российская команда также начала выигрывать почти все встречи со счетом 3:0 и волевым усилием догнала конкурентов, которые, в свою очередь, потеряли очки. Перед заключительным туром наша сборная сравнялась по матчевым и индивидуальным очкам с «хозяевами поля». На финише, не выдержав напряжения, китайская сборная сыграла вничью матч против Казахстана, в то время как россияне со счетом 2,5:0,5 выиграли у китайской команды под названием «ШОС».

Таким образом, набрав 17 матчевых очков, сборная России стала победителем соревнования. Китайская команда отстала от россиян на 1 матчевое очко.

Президент ФШР Андрей Филатов: «Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где «хозяева поля» были представлены тремя командами, и в одной из них играла экс-чемпионка мира. «Золото» россиян — огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой!»

Третье-четвертое места поделили сборные Монголии и Ирана, по дополнительным показателям третьими стали монгольские шахматисты.