Международный шахматный фестиваль 2024 года в Москве пройдет в новом формате

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен» в Москве пройдет в новом формате.

Ранее он состоял из трех турниров, в которых участники распределялись по рейтингу. Теперь рапланирован опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и отдельным этапом Детского кубка.

Призовой фонд главного соревнования составит 15 миллионов рублей, победитель получит 3 миллиона. В детском турнире установлен призовой фонд составит 1 миллион рублей.

Турнир проводится с 2002 года. В 2024-м он состоится со 2 по 8 марта.