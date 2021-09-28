Российские шахматистки обыграли сборную Индии на командном чемпионате мира

Женская сборная России победила команду Индии в матче четвертого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3:1. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Полина Шувалова — черными с Мари Анн Гомес, Александра Костенюк черными фигурами обыграла Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно — белыми Таню Сачдеву.

В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором — француженок (3,5:0,5), в третьем — азербайджанок (3,5:0,5).

В заключительном туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с командой Армении.