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Российские шахматистки обыграли сборную Индии на командном чемпионате мира

21:45
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Женская сборная России победила команду Индии в матче четвертого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3:1. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Полина Шувалова — черными с Мари Анн Гомес, Александра Костенюк черными фигурами обыграла Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно — белыми Таню Сачдеву.

В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором — француженок (3,5:0,5), в третьем — азербайджанок (3,5:0,5).

В заключительном туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с командой Армении.

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Иван Шитик все материалы автора

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