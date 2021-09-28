Российские шахматистки обыграли сборную Индии на командном чемпионате мира
21:45
Женская сборная России победила команду Индии в матче четвертого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.
Россиянки выиграли в матче со счетом 3:1. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Полина Шувалова — черными с Мари Анн Гомес, Александра Костенюк черными фигурами обыграла Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно — белыми Таню Сачдеву.
В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором — француженок (3,5:0,5), в третьем — азербайджанок (3,5:0,5).
В заключительном туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с командой Армении.
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