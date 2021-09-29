Определился соперник российских шахматисток в 1/4 финала командного чемпионата мира

Женская сборная России победила команду Армении в матче заключительного тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3:1. Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Лилит Мкртчян. Также вничью завершилась встреча между Александрой Костенюк (белые фигуры) и Анной Саргсян. Екатерина Лагно (черные фигуры) и Алина Кашлинская (белые фигуры) обыграли соответственно Сусанну Габоян и Сирануш Гукасян.

В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором — француженок (3,5:0,5), в третьем — азербайджанок (3,5:0,5), в четвертом — шахматисток из Индии (3:1).

Сборная России заняла первое место в группе, набрав 10 очков. В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Южной и Центральной Америки.

Также в 1/4 финала пройдут матчи Украина — Армения, Грузия — Азербайджан, Индия — Казахстан. Игры состоятся 30 сентября, турнир завершится 2 октября.