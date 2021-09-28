Российские шахматистки обыграли азербайджанок на командном чемпионате мира

Женская сборная России победила команду Азербайджана в матче третьего тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Алина Кашлинская белыми фигурами обыграла Тюркан Мамедъярову, Полина Шувалова черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Александра Костенюк белыми победила Гюльнару Мамедову, Александра Горячкина черными обыграла Гюнай Мамедзаде.

В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором — француженок (3,5:0,5).

В четвертом туре, который пройдет позднее во вторник, россиянки сыграют с командой Индии.