Российская шахматистка Горячкина вышла в лидеры турнира претенденток-2024

Шахматистка Александра Горячкина вышла в лидеры турнира претенденток-2024.

После ничейной партии 8-го тура с соотечественницей Екатериной Лагно спортсменка с 5 очками занимает первое место в турнире. У Горячкиной 2 победы и 6 ничьих. Такое же количество очков у китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. Лагно находится на четвертой строчке, набрав 4,5 очка.

В 9-м туре она сыграет с Анной Музычук из Украины.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля.