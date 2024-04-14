Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 9 тура
Непомнящий сыграет с французом Фируджей в 9-м туре турнира претендентов
Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В воскресенье, 14 апреля, Ян Непомнящий сыграет с французом Алирезой Фируджей. В женском турнире в 9-м туре Екатерина Лагно сыграет с Хампи Конеру, а Александра Горячкина — с Анной Музычук.
Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.
Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля
- Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США).
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
- Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия).
- Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США).
Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля
- Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)
- Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)
- Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)
- Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия)
Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.
Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.
Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание
Новости