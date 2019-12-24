Россиянин, возможно, не сможет выступать под своим флагом в матче за шахматную корону

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что российский шахматист в случае победы в турнире претендентов, возможно, вынужден будет сражаться за титул чемпиона мира без флага страны в связи с санкциями ВАДА. Однако, по его словам, ситуация может исправиться после апелляции РУСАДА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

— Если турнир претендентов выиграет российский шахматист, то есть сомнения, что он будет участвовать под российским флагом в матче за шахматную корону, — цитирует ТАСС Дворковича. — Тут есть угроза и определенные опасения. Мы отвели удар от турниров этого года и шахматной Олимпиады, по матчу за корону — есть нюанс, так как это чемпионат мира, которые и были упомянуты. Многое будет понятно после процедуры апелляции в CAS. Но мы будем бороться, чтобы шахматы увести из-под такого удара.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

В турнир претендентов на матч за шахматную корону пробились трое россяин: Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.