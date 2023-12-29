Путин заявил, что Боднарук проявила выдержку и спортивный характер на чемпионате мира по рапиду
Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду. Турнир проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря.
«Поздравляю с триумфом на чемпионате мира. Вы достойно продолжили традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер», — говорится в сообщении президента.
28 декабря 31-летняя Боднарук победила в тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Россиянка также является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной страны (2015).
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