Путин заявил, что Боднарук проявила выдержку и спортивный характер на чемпионате мира по рапиду

Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду. Турнир проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря.

«Поздравляю с триумфом на чемпионате мира. Вы достойно продолжили традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер», — говорится в сообщении президента.