Первый этап «Гран-при ФИДЕ» стартовал в Берлине

Первый из трех этапов серии «Гран-при ФИДЕ» взял старт 3 февраля в столице Германии Берлине. В последний момент в составе турнира произошли две замены. Как сообщает сайт ФИДЕ, из-за проблем со здоровьем и визой не сыграют в серии россиянин Дмитрий Андрейкин и китаец Дин Лижэнь. Их заменят Андрей Есипенко (Россия) и Радослав Войташек (Польша).

По итогам жеребьевки участников разделили на четыре группы.

Группа А: Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США), Андрей Есипенко (Россия), Этьен Бакро (Франция).

Группа B: Радослав Войташек (Польша), Рихард Раппорт (Венгрия), Владимир Федосеев, Григорий Опарин (оба — Россия).

Группа С: Левон Аронян (США), Сантош Видит (Индия), Даниил Дубов (Россия), Винсент Каймер (Германия).

Группа D: Уэсли Со, Леньер Домингес (оба — США), Пентала Харикришна (Индия), Алексей Широв (Испания).

На первом, групповом этапе шахматисты сыграют по круговой системе в два круга. Победители групп продолжат борьбу в матчах по нокаут-системе — в полуфиналах и финале.

Напомним, что серия «Гран-при ФИДЕ» состоит из трех турниров, которые пройдут в двух городах — Берлине (Германия) и Белграде (Сербия). Участие в ней примут 24 шахматиста, каждый из которых сыграет в двух этапах.

В серии «Гран-при» выступят восемь россиян: Александр Грищук, Даниил Дубов, Григорий Опарин (все — Москва), Никита Витюгов, Владимир Федосеев (оба — Санкт-Петербург), Андрей Есипенко (Ростовская область) и Александр Предке (Самарская область).

Два победителя серии получат право на участие в турнире претендентов ФИДЕ.

Призовой фонд каждого турнира составит 150 000 евро.

Эльдар Мухаметов