Пополнилась серия «Библиотека ФШР»

В серии «Библиотека ФШР» вышла книга «Принятие решений в тяжелофигурных окончаниях». Автор учебника — гроссмейстер Борис Гельфанд.

Вице-чемпион мира 2012 года продолжает свой рассказ, начатый в бестселлерах «Принятие позиционных решений в шахматах» («Книга года» по версии Английской шахматной федерации), «Принятие динамических решений в шахматах» и «Принятие технических решений в шахматах». В новой книге обсуждаются пути принятия решений в позициях без легких фигур. Читатель познакомится с ладейными и ферзевыми окончаниями, а также с тем, что Романовский называл «четвертой стадией», то есть поздним миттельшпилем/ранним эндшпилем, где на доске остаются только тяжелые фигуры.

«Гельфанд очень хорошо — и очень честно — объясняет, какие решения он сумел рассчитать и какие ему пришлось принять на основе общих рассуждений и как он это сделал. Благодаря этому получилась книга того типа, который я люблю. Думаю, шахматист любой силы сможет найти здесь для себя массу полезного», — пишет гроссмейстер Мэтью Садлер, обозреватель новинок шахматной литературы в журнале New in Chess.

Этери Кублашвили