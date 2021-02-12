Определились полуфиналисты супертурнира OperaEuro Rapid

На платформе Chess24.com завершились четвертьфинальные матчи супертурнира Opera EuroRapid, входящего в серию Meltwater Champions ChessTour. На каждом этапе нокаута играется два матча по четыре рапид-партии, в случае равенства очков — по две партии в блиц (5+3), а при необходимости — «Армагеддон».

Матч Магнуса Карлсена и Даниила Дубова стал настоящим триллером. Во второй игровой день россиянин победил чемпиона мира со счетом 2,5:0,5, таким образом сравняв общий счет. На тай-брейке первую блицпартию выиграл Карлсен, однако Дубов выиграл «по заказу» вторую. В «Армагеддоне» победу на 64-м ходу одержал игравший белыми норвежец и вышел в полуфинал.

Уэсли Со победил Яна-Кшиштофа Дуду, выиграв обе партии в ответной встрече. Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян сыграли второй матч вничью, и в следующий круг вышел француз, одержавший общую победу.

Аниш Гири и Теймур Раджабов сыграли вничью оба основных матча. Первая блицпартия также закончилась вничью, но во второй сильнее был Раджабов, который стал четвертым полуфиналистом. В полуфиналах в итоге сыграют Карлсен — Вашье-Лаграв и Со — Раджабов. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов США. Победитель получает 30 тысяч долларов.

Этери Кублашвили