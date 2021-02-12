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Грачев захватил лидерство на Мемориале Дворецкого

00:14
10 февраля. Москва. Турнир памяти. 10 февраля. Москва. Турнир памяти Марка Дворецкого. Борис Грачев. Фото Борис Долматовский
10 февраля. Москва. Турнир памяти. 10 февраля. Москва. Турнир памяти Марка Дворецкого. Борис Грачев. Фото Борис Долматовский

Москвич Борис Грачев лидирует после первого игрового дня в круговом турнире памяти выдающегося тренера Марка Израилевича Дворецкого, стартовавшего в среду, 10 февраля, в Центральном доме шахматиста. В пяти турах столичный спортсмен набрал четыре очка. На пол-очка от лидера отстают Андрей Есипенко (Ростовская область), Эрнесто Инаркиев и Михаил Кобалия (оба — Москва), четвертое место с тремя очками занимает юный Володар Мурзин (Московская область).

Марк Израилевич Дворецкий (1947-2016) — заслуженный тренер СССР, России и Грузии. Среди его учеников — гроссмейстеры А. Юсупов, С. Долматов, Н. Александрия, А. Чернин, А. Дреев, В. Звягинцев, А. Рязанцев, В. Бологан, Э. Инаркиев, П. Эльянов, А. Мотылев, В. Поткин, Е. Наер, И. Попов и многие другие. Он работал не только с отдельными игроками, но и со сборными разных стран.

Марк Дворецкий — автор целого ряда бестселлеров, среди которых знаменитая серия «Школа будущих чемпионов», «Учебник эндшпиля Марка Дворецкого», «Уроки мастерства. Новые анализы старых партий», «Искусство маневрирования», «Сборник тестов Марка Дворецкого» и другие. Добавим, что партии турнира в прямом эфире комментирует гроссмейстер Евгений Мирошниченко.

Этери Кублашвили

Положение после пяти туров: 1. Борис Грачев — 4 очка, 2-4. Андрей Есипенко, Эрнесто Инаркиев, Михаил Кобалия — по 3,5, 5. Володар Мурзин — 3, 6-7. Вадим Звягинцев, Никита Витюгов — 2,5, 8-9. Рудик Макарян, Валентина Гунина — 1, 10. Борис Савченко — 0,5.

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