Грачев захватил лидерство на Мемориале Дворецкого

Москвич Борис Грачев лидирует после первого игрового дня в круговом турнире памяти выдающегося тренера Марка Израилевича Дворецкого, стартовавшего в среду, 10 февраля, в Центральном доме шахматиста. В пяти турах столичный спортсмен набрал четыре очка. На пол-очка от лидера отстают Андрей Есипенко (Ростовская область), Эрнесто Инаркиев и Михаил Кобалия (оба — Москва), четвертое место с тремя очками занимает юный Володар Мурзин (Московская область).

Марк Израилевич Дворецкий (1947-2016) — заслуженный тренер СССР, России и Грузии. Среди его учеников — гроссмейстеры А. Юсупов, С. Долматов, Н. Александрия, А. Чернин, А. Дреев, В. Звягинцев, А. Рязанцев, В. Бологан, Э. Инаркиев, П. Эльянов, А. Мотылев, В. Поткин, Е. Наер, И. Попов и многие другие. Он работал не только с отдельными игроками, но и со сборными разных стран.

Марк Дворецкий — автор целого ряда бестселлеров, среди которых знаменитая серия «Школа будущих чемпионов», «Учебник эндшпиля Марка Дворецкого», «Уроки мастерства. Новые анализы старых партий», «Искусство маневрирования», «Сборник тестов Марка Дворецкого» и другие. Добавим, что партии турнира в прямом эфире комментирует гроссмейстер Евгений Мирошниченко.

Этери Кублашвили

Положение после пяти туров: 1. Борис Грачев — 4 очка, 2-4. Андрей Есипенко, Эрнесто Инаркиев, Михаил Кобалия — по 3,5, 5. Володар Мурзин — 3, 6-7. Вадим Звягинцев, Никита Витюгов — 2,5, 8-9. Рудик Макарян, Валентина Гунина — 1, 10. Борис Савченко — 0,5.