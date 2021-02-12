Определились финалистки турнира Ladies Only

Завершились отборочные этапы онлайн-турнира Ladies Only, проходившие ежемесячно на портале Chess.com под патронатом 12-й чемпионки мира москвички Александры Костенюк. По правилам серии право выступить в финале получили шахматистки, победившие в одном из отборочных этапов.

В финальный турнир, который состоится 8 марта, вышли: Алина Кашлинская (Москва), Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), Элина Даниелян (Армения), Ольга Бабий, Юлия Осьмак, Инна Гапоненко, Наталия Букса (все — Украина) и Мери Арабидзе (Грузия).

Победу в заключительном, седьмом отборе, состоявшемся 6 февраля, одержала Анастасия Боднарук. Но поскольку петербурженка уже имела право участия в финале как победительница четвертого этапа, в финал вышла занявшая второе место Мери Арабидзе. Призовой фонд финального турнира составит 1000 долларов.

Эльдар Мухаметов