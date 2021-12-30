Несколько шахматистов сдали положительные тесты на коронавирус на чемпионате мира по блицу

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о нескольких случаях заражения коронавирусом на чемпионате мира по блицу.

«К сожалению, несколько тестов на коронавирус, сданных сегодня утром, оказались положительными. Игроки были вынуждены отказаться от участия в турнире, с соперниками, с которыми они играли, связались, чтобы они могли пройти дополнительные проверки», — говорится в пресс-релизе на сайте ФИДЕ.

Чемпионат мира по блицу проходит 29 и 30 декабря в Варшаве.

Ранее россиянка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапир).