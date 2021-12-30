Несколько шахматистов сдали положительные тесты на коронавирус на чемпионате мира по блицу
16:57
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о нескольких случаях заражения коронавирусом на чемпионате мира по блицу.
«К сожалению, несколько тестов на коронавирус, сданных сегодня утром, оказались положительными. Игроки были вынуждены отказаться от участия в турнире, с соперниками, с которыми они играли, связались, чтобы они могли пройти дополнительные проверки», — говорится в пресс-релизе на сайте ФИДЕ.
Чемпионат мира по блицу проходит 29 и 30 декабря в Варшаве.
Ранее россиянка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапир).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FIDE_chess/status/1476533556876828673?s=20
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