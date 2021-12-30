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Непомнящий набрал 8,5 очка в первый день чемпионата мира по блицу

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На чемпионате мира по блицу в Варшаве (Польша) российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал 8,5 очка в первый день.

Было сыграно 12 партий. Россиянин одержал пять побед при семи ничьих. Он победил турка Вахата Шанала, хорвата Ивана Шарича, россиян Санана Сюгирова, Вадима Звягинцева и Алексея Сарану.

Также по 8,5 очка набрали Магнус Карлсен, Владимир Федосеев, Александр Грищук, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Лидирует американец Левон Аронян (10 очков).

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Евгений Петров все материалы автора
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