Непомнящий набрал 8,5 очка в первый день чемпионата мира по блицу

На чемпионате мира по блицу в Варшаве (Польша) российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал 8,5 очка в первый день.

Было сыграно 12 партий. Россиянин одержал пять побед при семи ничьих. Он победил турка Вахата Шанала, хорвата Ивана Шарича, россиян Санана Сюгирова, Вадима Звягинцева и Алексея Сарану.

Также по 8,5 очка набрали Магнус Карлсен, Владимир Федосеев, Александр Грищук, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Лидирует американец Левон Аронян (10 очков).