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Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по блицу

21:22
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на чемпионате мира по блицу.

Непомнящий играл черными фигурами.

Ранее российский шахматист проиграл 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову за титул чемпиона мира по рапиду.

В декабре Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец стал пятикратным чемпионом мира.

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Анна Горшкова все материалы автора
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