Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по блицу
21:22
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на чемпионате мира по блицу.
Непомнящий играл черными фигурами.
Ранее российский шахматист проиграл 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову за титул чемпиона мира по рапиду.
В декабре Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец стал пятикратным чемпионом мира.
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