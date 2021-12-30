Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на чемпионате мира по блицу.

Непомнящий играл черными фигурами.

Ранее российский шахматист проиграл 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову за титул чемпиона мира по рапиду.

В декабре Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец стал пятикратным чемпионом мира.