Непомнящий проиграл Дин Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов
18:12
Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий 27 апреля проиграл черными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира и сыграет в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
По итогам 14 туров на счету Непомнящего 8,5 очка из 14 возможных, следом идут Вашье-Лаграв (8), Гири (7,5), Дин Лижэнь, Каруана (по 7), Грищук (6,5), Ван Хао (5), Алексеенко (4,5).
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