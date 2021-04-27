Непомнящий проиграл Дин Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов

Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий 27 апреля проиграл черными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира и сыграет в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

По итогам 14 туров на счету Непомнящего 8,5 очка из 14 возможных, следом идут Вашье-Лаграв (8), Гири (7,5), Дин Лижэнь, Каруана (по 7), Грищук (6,5), Ван Хао (5), Алексеенко (4,5).