Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии за титул чемпиона мира по шахматам

18:07
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Теги:

Россиянин Ян Непомнящий провел четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча завершилась вничью на 33-м ходу.

Первые три партии между Непомнящим и Карлсеном также завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии: 2,0 — 2,0.

Пятая партия состоится в среду, 1 декабря.

Отметим, что 30 ноября Карлсен отмечает свой день рождения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Первая в мире страна начала готовиться к переезду из-за климата
5
Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры