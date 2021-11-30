Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии за титул чемпиона мира по шахматам
18:07
Россиянин Ян Непомнящий провел четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча завершилась вничью на 33-м ходу.
Первые три партии между Непомнящим и Карлсеном также завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии: 2,0 — 2,0.
Пятая партия состоится в среду, 1 декабря.
Отметим, что 30 ноября Карлсен отмечает свой день рождения.
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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