Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии за титул чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий провел четвертую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча завершилась вничью на 33-м ходу.

Первые три партии между Непомнящим и Карлсеном также завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии: 2,0 — 2,0.

Пятая партия состоится в среду, 1 декабря.

Отметим, что 30 ноября Карлсен отмечает свой день рождения.